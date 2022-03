Feliciano apaga postagem em que elogiava filme de Danilo Gentili acusado de apologia à pedofilia

O deputado Federal Marco Feliciano (PSL-SP), apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou ter apagado uma postagem em seu Twitter na qual elogia um filme do humorista Danilo Gentili, de 2017, que passou a ser acusado de apologia à pedofilia por bolsonaristas após ser disponibilizado no catálogo da Netflix nos últimos dias.

Feliciano apagou postagem em que elogiava filme polêmica



“Comunico que apaguei o tuíte de 2017 onde elogiei o filme do Danilo Gentili. Confesso q ñ me recordo da cena q faz apologia à pedofilia, devo ter saído p/atender telefone. Se tivesse visto faria o q sempre fiz c/outros filmes, teria denunciado. Ainda dá tempo, tomando providências”, escreveu Feliciano.

Comunico q apaguei o tuíte de 2017 onde elogiei o filme do Danilo Gentili. Confesso q ñ me recordo da cena q faz apologia à pedofilia, devo ter saído p/atender telefone. Se tivesse visto faria o q sempre fiz c/outros filmes, teria denunciado. Ainda dá tempo, tomando providências. — Marco Feliciano (@marcofeliciano) March 14, 2022

No filme, o ator e humorista Fabio Porchat interpreta um homem chamado Cristiano, dono do caderno roubado pelo seu ex-colega de classe para a criação do guia. Os dois jovens encontram os manuscritos e decidem ir atrás do personagem para dicas para conseguirem nota dez nas provas escolares a partir de “cola”.

No início da cena, ele aparenta ser um homem “inofensivo” e relata casos de bullying que sofreu no colégio, além de apresentar um “ar moral” de desaprovação “como pedagogo” quanto ao conteúdo do caderno.

Em um determinado momento, Cristiano afirma que irá falar com os pais dos jovens sobre a tentativa de seguir o manual, o que os deixam preocupados. Ele, então, diz que irá “esquecer” esse caso se eles o masturbarem. Os garotos fogem diante da tentativa de abuso.

Sobre a polêmica do filme de Danilo Gentili.

Por favor compartilhe, obrigado. pic.twitter.com/a1rfdrYfOf — Marco Feliciano (@marcofeliciano) March 14, 2022

Outros políticos ligados ao governo federal criticaram o filme “Como se Tornar o Pior Aluno da Escola”, como os deputados Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli. No último domingo, 13, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, foi às redes socais onde falou que providências seriam tomadas, mas não citou quais.

“Assim que tomei conhecimento de detalhes asquerosos do filme ‘Como se tornar o pior aluno da escola’, determinei imediatamente que os vários setores (do seu ministério) adotem as providências cabíveis para o caso!!”, postou em seu Twitter o ministro.



Assim que tomei conhecimento de detalhes asquerosos do filme “Como se tornar o pior aluno da escola”, atualmente em exibição na @NetflixBrasil , determinei imediatamente que os vários setores do @JusticaGovBR adotem as providências cabíveis para o caso!! — Anderson Torres (@andersongtorres) March 13, 2022

