Delegado Cavalcante sai do comando do PTB, desfilia-se e sai com críticas

O deputado estadual Delegado Cavalcante foi retirado do comando do PTB no Ceará. Ele é acusado de trair a confiança do dirigente da sigla, Roberto Jefferson, por supostamente integrar o grupo da ex-presidente nacional Graciela Nienov, adversária dele. O partido atravessa conflituosa troca de comando nacional, com entrada de Marcus Vinicius Neskau no lugar de Graciela.

"Não tem como eu permanecer em um partido cujo novo presidente já foi preso na Lava Jato", escreveu Cavalcante em suas redes, após ser afastado.

Cavalcante também é acusado de não ter conseguido montar chapa para as eleições de 2022. Membros do diretório nacional do PTB apontam que ele fez postagens com informações falsas sobre colegas de partido.

Euler Barbosa, atual secretário-executivo da Prefeitura de Maracanaú, é quem assume a presidência da legenda, conforme antecipou o colunista do O POVO, Eliomar de Lima, na última sexta-feira. Ele é próximo ao deputado federal Capitão Wagner, o pré-candidato da oposição ao Governo do Ceará.

Barbosa foi um dos formuladores por trás da campanha do policial militar de reserva à Prefeitura de Fortaleza. Até aqui, o PTB é presença certa na aliança com que Wagner irá medir forças com o PDT neste ano.

A versão de Delegado Cavalcante foi de que ele é quem pediu desfiliação e renunciou à presidência do partido.

"Minha decisão se dá por que não compactuo com mudança repentina desconfortável na executiva nacional do partido, a qual rompeu com o compromisso de renovação por parte do seu estatuto, trazendo instabilidade jurídica e incertezas políticas para o corrente ano", disse em nota.

Cavalcante afirmou ainda que não tem como permanecer em um partido cujo novo presidente já foi preso na operação Lava Jato.

"No pouco tempo que estive à frente do partido me mantive fiel ao seu estatuto, conseguimos formar um grupo unido de patriotas, batalhei pela formação de dezenas de comissões em nosso estado. Reconheço o esforço de cada presidente municipal do PTB, sem os quais não alcançaríamos os objetivos de melhorias para o nosso partido", adicionou Cavalcante.

O deputado ressaltou que estará sempre ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL), "batalhando pelo projeto de moralização do nosso país, contra a esquerda que só tem atrasado nosso país."



