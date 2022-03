Famoso atirador das Forças Armadas do Canadá se junta a soldados ucranianos

Um dos atiradores de elite mais famosos do mundo, conhecido como Wali, atuará ao lado dos ucranianos na guerra com a Rússia. Desde a última quarta-feira, 9, no território ucraniano, a atuação do militar ficou conhecida quando atingiu um alvo do Estado Islâmico a 3,5 km de distância, na guerra contra o Iraque, em 2017, o que seria um recorde mundial.

“Zelensky me disse que eles precisavam de um franco-atirador. É como um bombeiro que ouviu o alarme tocando. Eu tive que ir”, disse o sniper a um jornal canadense. A notícia da chegada do combatente tem sido amplamente divulgada e explorada por meios de comunicação e nas redes sociais na Ucrânia, como forma de fortalecer a moral dos cidadãos do país atacado.

The most famous sniper "Wali" has arrived in #Ukraine to fight against occupiers



The most famous sniper "Wali" has arrived in #Ukraine to fight against occupiers



The average productivity of sniper is 7 men a day. On the front type like Ukrainian, productivity can reach up to 10. "Vali" can provide up to 40 deaths per day. pic.twitter.com/XDOibKxiQq

March 10, 2022

Wali se identifica apenas por seu nome “de guerra”. Ele aceitou o pedido de participação da guerra contra a Rússia após um chamado das forças ucranianas por voluntários com experiência militar. Sua fama como atirador de elite foi reconhecida na guerra do Afeganistão, onde atuou entre 2009 e 2011 como membro do 22º Regimento Real do Canadá. Nos bastidores, comenta-se que Wali matou um inimigo com seu rifle a uma distância de 3,5 km.

Em entrevista ao CBC News, veículo de imprensa norte-americano, o atirador disse que, após deixar as forças oficiais, já havia ido por si mesmo para uma guerra que não era sua: ele diz ter se juntado a forças curdas em 2015 e lutado contra os terroristas do Estado Islâmico no Iraque. Com o conflito na Ucrânia, Wali afirmou que “não podia ficar sentado, sem fazer nada”.

