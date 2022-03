Em transmissão do SBT, torcedora do Fluminense pede "Fora Bolsonaro" e faz o "L" de Lula 

O gesto aconteceu no final da partida e o SBT rapidamente cortou a cena. Não a tempo, no entanto, do momento não ser exibido em rede nacional

Uma transmissão da partida entre Fluminense e Olimpia, válida pela Copa Libertadores, na noite de quarta-feira, 9, chamou a atenção dos telespectadores após uma torcedora do tricolor carioca gritar "Fora, Bolsonaro" ao vivo. O jogo estava sendo transmitido pelo SBT, emissora de Silvio Santos.

O gesto aconteceu no final da partida e o SBT rapidamente cortou a cena. Não a tempo, no entanto, do momento não ser exibido em rede nacional. Apesar da câmera não captar o som da torcida, a frase proferida pela torcedora é facilmente identificada através de uma leitura labial simples.

Ao lado da torcedora, um homem, também durante a cena, faz um sinal de "L" com as mãos, provavelmente em referência ao ex-presidente Lula (PT). Segundo as pesquisas de intenção de votos, o petista é um dos principais adversário de Bolsonaro nas eleições de outubro.

Uma transmissão da partida entre Fluminense e Olimpia, válida pela Copa Libertadores, na noite de quarta-feira, 9, chamou a atenção dos telespectadores após uma torcedora do tricolor carioca gritar "Fora, Bolsonaro" ao vivo. O jogo estava sendo transmitido pelo SBT. pic.twitter.com/osMBDGJGmb — Jogo Político (@jogopolitico) March 11, 2022

