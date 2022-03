Prefeito de Campina Grande condena vazamento de vídeo da sogra consumindo cocaína

O prefeito de Campina Grande-PB, Bruno Lima (SD), foi às redes sociais comentar o vazamento de um vídeo no qual a sogra dele aparece consumindo cocaína. O gestor afirmou que o episódio provocou "alguns dos piores dias da vida" de sua família.

No vídeo, amplamente divulgado em aplicativos de mensagens na última semana, a mãe de Juliana Cunha Lima, esposa do prefeito, aparece com uma mulher e cheirando cocaína no corpo da acompanhante. O prefeito decidiu falar publicamente sobre o caso nas redes.

“Ninguém, além de nós mesmos, é responsável pelas nossas atitudes e escolhas. Da mesma forma, você e eu não podemos ser responsabilizados pelas escolhas e atitudes de ninguém, nem mesmo de um pai, de uma mãe, de um filho (maior de idade) e, muito menos, de um sogro ou sogra”, escreveu na publicação.

Bruno destacou ainda que o vazamento do vídeo ocorreu dias após a sua esposa descobrir que estava grávida. “Vi pessoas usando fotos da minha esposa e das minhas cunhadas com o intuito de atingir ainda mais quem já tinha tantos motivos pra chorar”. Ele também citou que o vazamento do vídeo teve intuitos políticos e de aproveitar-se da situação para ganhar seguidores e engajamento.

