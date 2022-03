OAB Ceará: veja os nomes eleitos das duas listas sêxtuplas para vagas de desembargador do TJ

A diretoria do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará (OAB-CE) realizou, nesta quinta-feira, 10, a votação dos nomes que irão compor as duas lista sêxtuplas de advogados e advogadas para o preenchimento das vagas referentes ao quinto constitucional. Elas são destinadas à advocacia para vagas de desembargador no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

Por lei, cabe ao conselho da OAB-CE definir seis advogados para concorrer a cada vaga. A lista sêxtupla é encaminhada ao Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), que escolhe três. A lista tríplice é encaminhada ao governador Camilo Santana, (PT) para que escolha um. Como duas vagas estão em jogo, duas listas sêxtuplas serão encaminhadas ao TJCE que, por sua vez, repassa ao Executivo estadual duas listas tríplices.

Confira os eleitos da 1º lista sêxtupla:

1ª LISTA SÊXTUPLA



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. André Luiz de Souza Costa (OAB/CE Nº10550) - 42 votos

2. Moacir Augusto Meyer de Albuquerque (OAB/CE Nº 9864) - 39 votos

3. Marcus de Paula Pessoa (OAB/CE Nº5060) - 38 votos

4. Rosa Maria Felipe Araújo (OAB/CE Nº 9820) - 38 votos

5. Bienvenido Sandro Andrade Fiúza (OAB/CE Nº15732) - 38 votos

6. José Feliciano de Carvalho Júnior (OAB/CE Nº4100) - 37 votos



2ª LISTA SÊXTUPLA

1. Everardo Lucena Segundo (OAB/CE Nº16041) - 43 votos

2. Maria Darlene Braga Araújo Monteiro (OAB/CE Nº 10487) - 42 votos

3. José Inácio Linhares (OAB/CE Nº16526) - 38 votos

4. Willerson Matias Alves de Lima (OAB/CE Nº13975) - 37 votos

5. Kennedy Ferreira Lima (OAB/CE Nº10914) - 35 votos

6. Melissa Pereira Guará (OAB/CE Nº 27710) - 35 votos





Tags