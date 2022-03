"Não vamos permitir que um professor diga que se nasceu homem e quiser ser mulher, pode ser mulher", diz ministro da Educação

O ministro da Educação Milton Ribeiro afirmou, durante o lançamento do programa Merendeiras do Brasil, nesta terça-feira, 8, que a educação sexual para alunos de 6 a 10 anos é “coisa errada” e que os “violenta”. “Nós não vamos permitir que a educação brasileira vá por um caminho de tentar ensinar coisa errada para as crianças. Coisa errada se aprende na rua. Dentro da escola, a gente aprende o que é bom, o correto, o civismo, o patriotismo”, disse.

Milton fez menção ainda sobre um processo que circula no STF, a pedido da Procuradoria-Geral da República, que investiga se ele foi homofóbico em declarações de 2020, quando ele relacionou a homossexualidade a famílias desajustadas. “Eu respeito, e tenho dito isso. Mas não vou permitir que, com crianças de 6 a 10 anos, um professor chegue na sala e diga que se ela nasceu homem, se quiser pode ser mulher. Isso eu falo publicamente, mesmo. Por isso que meu processo já está lá no STF. Não tenho vergonha de falar isso”, afirmou.

Citando o estado laico, o ministro disse que devemos respeitar todos, “mas tenho certeza que as merendeiras do Brasil que cuidam das crianças também têm esse cuidado todo especial. Não apenas com o que se come, mas com o que se aprende intelectualmente”.

O Merendeiras do Brasil é um programa de iniciativa do ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que foi apresentado durante coletiva de imprensa na última terça, 8, em Brasília. O programa será produzido em estilo reality show, com formato semelhante ao Masterchef. Terá oito episódios, será gravado e em seguida será exibido aos domingos na RedeTV.



