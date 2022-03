Jogo Político recebe a pré-candidata do Psol ao Governo do Ceará, Adelita Monteiro; assista ao vivo

Edição especial do Dia Internacional das Mulheres recebe três convidadas; participam ainda a especialista em Relações Internacionais, Bárbara Motta, e a editora-chefe do DATADoc Thays Lavor

No Dia Internacional das Mulheres, o Jogo Político é especial, recebendo três convidadas: a pré-candidata do Psol ao Governo do Ceará, Adelita Monteiro, a especialista em Relações Internacionais, Bárbara Motta, e a editora-chefe do DATADoc, Thays Lavor.

Entre os temas a serem discutidos, a repercussão da recente fala sexista do deputado estadual Arthur do Val (Podemos). Em áudio enviado a amigos, o membro do MBL afirmou que as mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres". A declaração foi repudiada por políticos, autoridades e órgãos de todo o mundo, e o parlamentar corre agora o risco de perder o mandato. Mas o que essa declaração de Arthur do Val revela sobre a perpetuação de uma cultura machista e misógina?

No quadro Alguém me disse, o jornalista Guálter George conta novos bastidores da política e dessa vez vai falar sobre o ambiente da aliança governista cearense.

Já no Histórias do Poder, o editor-chefe de Política Érico Firmo relembra de candidatos de terceira via desde 1989 até os dias atuais.

Ainda no programa desta terça, 8, vamos analisar os efeitos da guerra sobre as mulheres e como elas se inserem nesse conflito, a criação de corredores humanitários na Ucrânia para que a população possa fugir dos ataques, além das fortes cobranças no presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre o países do ocidente. É ao vivo, a partir das 17h30min, nas redes sociais do O POVO (Facebook, Twitter e YouTube).

