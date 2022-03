Em Fortaleza, enfermeiros protestam pela aprovação do piso salarial de R$ 4,7 mil

Desde o início da manhã deste terça-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, o protesto em prol da aprovação do piso nacional da Enfermagem, por meio do PL 2564, ganhou as ruas da Av. Beira Mar, em Fortaleza. O PL, aprovado no Senado em novembro de 2021, está na Câmara Federal e precisa da decisão do presidente desta Casa Legislativa, deputado Artur Lira (PP-AL), para ser apreciada. Na capital, a categoria pede agilidade na colocação da mensagem.

De autoria do senador Fabiano Contarato (PT-ES), a proposta estabelece um salário base de R$ 4.750 para uma carga de 30 horas semanais para os enfermeiros; 70% deste valor para os técnicos (R$ 3.325); e 50% para os auxiliares de enfermagem e parteiras (R$ 2.375).

Em Fortaleza, a concentração aconteceu em frente ao antigo Boteco Praia, no cruzamento entre a Av. Beira Mar e a Av. Rui Barbosa. Com apoio do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará (Sindsaúde/CE), também esteve presente no ato a enfermeira e vereadora de Fortaleza, Ana Paula (PDT).



Profissionais da Enfermagem de Fortaleza estiveram na Av. Beira Mar, nesta terça-feira, 8, para pedir pela aprovação do piso nacional da categoria, por meio do PL 2564. O grupo pede que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), paute a mensagem com agilidade. pic.twitter.com/ETfcJRKUaL — Jogo Político (@jogopolitico) March 8, 2022

As ações são coordenadas pela Frente Cearense Pela Valorização da Enfermagem, composta, além do Sindsaúde Ceará, pela Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn-CE), Associação dos Enfermeiros do Estado do Ceará (ASSEC), Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren-CE), Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Ceará (SENECE) e Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort).

"O Ceará tem dado exemplo de organização e mobilização graças à união das categorias que representam a Frente Cearense em Defesa da Enfermagem (...) Eu vou até às últimas consequências para defender a minha enfermagem, os meus colegas técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Esse é o meu papel e eu não vou recuar nenhum milímetro até a gente conseguir garantir o piso salarial da minha enfermagem. Eu peço o apoio de você para que juntos, as entidades representativas possam avançar nessa luta por dignidade e respeito", destacou a parlamentar, durante discurso.

Além de Fortaleza, estão previstas atividades pela valorização da enfermagem em municípios do Cariri, Sertão Central, Centro-Sul e Inhamuns. Em todas as regiões, é pedido respeito o uso de máscara e apresentação do passaporte vacinal. A programação nas demais regiões está sendo acompanhada pelo Sindisaúde-CE.





