Remuneração de professor no Ceará será de R$ 5.413,18 até R$ 15.348,17, confira

Já está em vigor o reajuste de 33,34% para professores da rede estadual do Ceará, com base na Lei Nacional do Piso do Magistério (11738/2008). O aumento salarial foi publicado no Diário Oficial do Estado de 1º de março. Será pago a partir da próxima folha, retroativo ao mês de janeiro.

O vencimento-base dos professores, referente ao mês de janeiro, passa a ser de R$ 3.845,63.

Os profissionais do magistério da rede pública estadual têm remuneração composta de: 1) vencimento; 2) PVR-Fundeb; 3) Regência de classe.

Com isso, a remuneração total inicial dos professores do Estado passa a ser, a partir de janeiro, de R$ 5.144,18. E um professor com doutorado pode ganhar na rede pública estadual do Ceará até R$ 15.348,17.

A partir de 1º de maio, haverá também reajuste da Parcela Variável de Redistribuição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (PVR-Fundeb).

A partir de maio, portanto, a remuneração inicial passará a ser de R$ 5.413,18.

A remuneração referente a janeiro para o nível C, início da carreira, com 40 horas semanais, fica assim:

Janeiro - nível C

Vencimento base: R$ 3.845,63

Regência de classe: 27,76% do valor do vencimento: R$ 1.067,55

PVR: R$ 231,00

Remuneração: R$ 5.144,18

Maio - nivel C- com a nova PVR

Vencimento: R$ 3.845,63

Regência: 27,76% - R$ 1.067,55

PVR: R$ 500,00

Remuneração: R$ 5.413,18

Confira a tabela completa

