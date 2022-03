Alckmin acerta filiação ao PSB para ser vice de Lula nas eleições

A informação foi confirmada pelo presidente do PSB, Carlos Siqueira. o acordo foi fechado em reunião de ambos e contou também com a presença do ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB), do prefeito de Recife, João Campos (PSB)

O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, acertou nesta segunda,7 a filiação ao PSB com o objetivo de ser o vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República nas eleições deste ano, afirmou o presidente do partido, Carlos Siqueira. “Ficou acertado que ele entra no PSB, só falta agora a data da filiação. A conversa foi excelente”, disse o presidente da sigla, em entrevista ao G1.

Segundo Siqueira, o acordo foi fechado em reunião de ambos e contou também com a presença do ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB), do prefeito de Recife, João Campos (PSB), e do presidente do diretório paulista do PSB, Jonas Donizette.



Siqueira afirmou ainda que, independentemente de uma possível federação com o PT, Alckmin irá para o PSB e, se Lula oficializar sua candidatura ao Planalto, o ex-governador de SP será seu vice. “Ele vai ser o vice se Lula confirmar o convite. No PSB, está acertada a sua filiação”.

O ex-governador se desfilou do PSDB em 2021, momento em que já estava em negociação para integrar chapa com Lula nas eleições. A possível aliança entre os dois ex-adversários políticos começou a ser aventada em dezembro de 2021 e ganhou força após um encontro de ambos.

Dada como praticamente fechada dentro da cúpula do PT, a aliança é tida por líderes como uma forma moderar o discurso e de aproximar o partido do centro. Já para os aliados de Alckmin, a aliança representa a recuperação do capital político que o ex-tucano acabou perdendo nas últimas eleições.

Nos bastidores, petistas e o entorno de Alckmin já trabalham na construção de um cronograma de funções para o ex-tucano dentro da campanha presidencial e para um eventual governo a partir de 2023. Para o PT, além de uma proximidade com o centro, a aliança com Alckmin é uma forma de o partido recompor com setores como o do mercado financeiro e com o agronegócio, por exemplo.