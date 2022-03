Mais de 100 brasileiros se ofereceram para combater invasão russa, diz Embaixada ucraniana

Mais de 100 brasileiros estariam dispostos a entrar na guerra contra as forças russas para defender a Ucrânia, segundo informações do encarregado de Negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, nesta quinta-feira, 4. Ele afirmou, porém, que não é possível atender a todas as solicitações.

Para se candidatar, é preciso ser maios de 18 anos, ter experiência militar em atividades de força de segurança e dominar pelo menos o idioma inglês. É necessário também ter equipamento e uniforme militares, além de ter passaporte. Não é necessário visto.

A viagem até a Ucrânia é bancada pelo voluntário, assim como os demais custos, e não há qualquer tipo de ressarcimento. Em entrevista, Anatoly não revelou quantos brasileiros já estão no país. Porém, já é possível perceber um movimento organizado nas redes sociais e em grupos de aplicativos.

Segundo informações levantadas pelo UOL, o grupo tenta integrar a Legião Internacional de Defesa do Território, criada pelo governo ucraniano. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia pediu que os interessados procurem as embaixadas e consulados em cada país.

"A inscrição se realiza lá na Ucrânia de pessoas com experiência [com algum tipo de treinamento militar]", disse Tkach. "Ultimamente, nós recebemos cartas [de interessados em se alistar] com propostas de ir lá para a Ucrânia para combater. Mais de cem", afirmou.

Por meio de nota, a Embaixada da Ucrânia no Brasil disse que "não está fazendo alistamento para a Legião Estrangeira Ucraniana" nem "campanha para adesão a esta formação militar".

