Poder Data: Diferença entre Lula e Bolsonaro cai para 8 pontos; veja os números

Dados da pesquisa realizada pelo Poder Data revelou nesta quarta-feira, 2, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa ao Planalto com 40% de intenções de voto para o 1º turno, contra 32% do atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL). No entanto, a diferença entre os presidenciáveis caiu para 8 pontos percentuais. No último levantamento, enquanto o petista repetia percentual de agora, seu adversário ficou com 31%. Em janeiro, a distância entre ambos era de 14 pontos: 42% para Lula e 28% para Bolsonaro.

A pesquisa foi realizada pelo PoderData, com 3.000 entrevistas, de 27 de fevereiro a 1º de março de 2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR 01570/2022.

Logo em seguida, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 7%, e Sergio Moro (Podemos), com 6%, estão tecnicamente empatados. O resultado reforça a competitividade entre ambos no cenário para a chamada terceira via.

Na mesma rodada, aparece o nome do governador Eduardo Leite (PSDB), prestes a entrar no PSD. Ele empataria com o governador de São Paulo, João Doria, e André Janones (Avante), ambos com 2%. Depois vem Simone Tebet (MDB), com 1%. Luiz Felipe D’Ávila (Novo) não teve menções suficientes para pontuar.

A pesquisa informou ainda que decidiu retirar da lista de pré-candidatos na simulação de 1º turno os nomes de Alessandro Vieira e de Rodrigo Pacheco. O primeiro teve sua candidatura inviabilizada após o Cidadania fechar um acordo para formar uma federação com o PSDB. O segundo não obtinha pontuação significativa para ser reconsiderado.

