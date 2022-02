Bolsonaro causa dúvidas ao dizer que conversou "há pouco" com Putin; Itamaraty explica o caso

Na manhã desta segunda-feira, 28, a Secretaria de Comunicação Social do governo emitiu uma nota esclarecendo a fala do presidente durante a coletiva

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, neste domingo, 27, que havia conversado "há pouco" com Vladimir Putin, chefe de estado da Rússia, durante duas horas. A versão, no entanto, foi negada pelo Ministério das Relações Exteriores. Segundo a Assessoria de Imprensa do Gabinete do MRE, ao falar mais cedo, o presidente se referia às duas horas de conversa ao vivo, na visita à Rússia. Nesta segunda-feira, 28, o Itamaraty negou o novo diálogo.

Em entrevista coletiva à imprensa dentro do Forte dos Andradas, no Guarujá, o mandatário disse ter conversado com o líder russo, quando disse que o Brasil adotaria uma postura neutra para não “trazer as consequências do embate para o país”. Ele afirmou, no entanto, que não daria detalhes sobre a conversa e que “é um exagero falar em massacre”.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) causou dúvidas ao dizer, durante entrevista, que esteve "há pouco conversando com o presidente Putin". Segundo o Itamaraty, o diálogo não é recente e o chefe do Planalto se refere à sua viagem à Rússia, há duas semanas. pic.twitter.com/CCQhztfn8a

“O mundo todo está conectado, e o que acontece há 10 mil km influencia no Brasil. Temos que ter responsabilidade em termos de negócios com a Rússia. O Brasil depende de fertilizantes”, completou.

Na manhã desta segunda-feira, 28, a Secretaria de Comunicação Social do governo emitiu uma nota esclarecendo a fala do presidente durante a coletiva. "Em nenhum momento, o Presidente Jair Bolsonaro afirmou ter conversado ao telefone com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, neste domingo. A fala do Presidente do Brasil refere-se à conversa reservada que os dois líderes tiveram, no dia 16/02/22, em Moscou - Rússia, durante a visita oficial àquele país".

