Bancos, INSS, Correios: que órgãos federais funcionam e não funcionam no Ceará durante o Carnaval

O Carnaval não é feriado nacional novamente devido às medidas para conter o avanço da Covid-19, com muitas cidades cancelando o ponto facultativo. Com isso, as dúvidas sobre o que funciona e o que não funciona no carnaval 2022 aumentou. Por decisão anunciada pelo governador Camilo Santana (PT), os órgãos públicos do Governo do Estado, por exemplo, não irão abrir.

O Carnaval começa neste sábado, 26, e termina na quarta-feira de Cinzas, 2 de março, o que deve impactar diretamente no funcionamento de diversos serviços. Confira como fica a situação para os órgãos federais no Ceará:

Caixa Econômica e Banco do Brasil



O esquema do expediente dos bancos sofrerá mudanças. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o calendário de feriados bancários está mantido e nos dias 28/2 e 1º/3 (segunda-feira e terça-feira) não haverá atendimento ao público nas agências. As datas seguem a resolução do Banco Central do Brasil e não são considerados dias úteis para operações.

Com isso, as contas de água, energia, telefone, e carnês com vencimento nestes dois dias poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta-feira, 2. Na quarta-feira de Cinzas, o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento em horário normal de fechamento das agências. No link www.buscabanco.com.br é possível fazer a busca de acordo com o Estado e município desejado.

A entidade reforça que, normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados, mas caso a informação não conste no documento, a orientação é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

INSS

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de todo o Brasil estarão fechadas para o público na segunda-feira, 28, e terça-feira, 1º. O atendimento será retomado na quarta-feira, 2, a partir das 14h, para quem tiver agendamento marcado. Se algum atendimento foi marcado para a quarta-feira de manhã, a orientação do INSS é não ir à agência. É necessário ligar para o telefone 135 e consultar o novo horário, remarcado pelo próprio órgão.

Correios

No sábado, 26, haverá expediente normal nas agências que costumam abrir neste dia da semana. Na segunda-feira, 28 e terça-feira, 1º, as agências estarão fechadas. O atendimento será retomado na quarta-feira, 2, após as 12h, assim como as entregas.

A Central de Atendimento (CAC) também não vai ter atendimento ao público na segunda e terça-feira de Carnaval, mas a consulta de manifestações e rastreamento de objetos estarão disponíveis ininterruptamente pelo app ou na página dos Correios (www.correios.com.br). Na quarta-feira, 2, a CAC retomará o atendimento normal, das 8h às 20h.

Segundo os Correios, "nas localidades em que as datas acima tenham sido antecipadas por decreto estadual ou municipal, em razão da pandemia de Covid-19, as unidades de atendimento e operacional irão funcionar normalmente", comunicou a empresa.

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Na Universidade Federal do Ceará (UFC), o semestre letivo 2021.2 foi concluído no dia 10 de fevereiro e as aulas do período letivo 2022.1 terão início no dia 16 de março. Portanto, no Carnaval a UFC ainda estará em recesso escolar.

Com relação ao funcionamento dos setores administrativos, conforme o calendário universitário 2022, já aprovado pelo Conselho Universitário, nos dias 28 de fevereiro e 1º e 2 de março (este até as 14h) será ponto facultativo.

