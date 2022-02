Veja como votou cada deputado do Ceará no projeto que legaliza jogos de azar no Brasil

A Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira, 23, o texto-base do projeto de lei que previa a legalização dos cassinos, jogo do bicho e outras modalidades de Jogos de aposta. Com a aprovação, serão discutidos agora os destaques ao texto, antes do envio do projeto para a apreciação do Senado.

Deputados da ala liberal da Câmara defensores da legalização dos jogos defende que as práticas são capazes de atrair investimentos no turismo, fomentando os setores econômicos que atuam em torno da atividade. Segundo eles, o projeto permite regulamentar uma prática já existente no Brasil, mas para a qual não há arrecadação ou assinatura de carteiras de trabalho por ser clandestina. A posição é defendida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Já a bancada da Frente Parlamentar Evangélica afirma que a legalização dos jogos poderia se tornar uma ferramenta de facilitação da lavagem de dinheiro, bem como algo que pode aumentar os casos de ludopatia (vício com jogo) no Brasil caso fosse aprovado.

Veja com votaram os deputados do Ceará

AJ Albuquerque (PP-CE) - Sim

André Figueiredo (PDT-CE) - Sim

Capitão Wagner (PROS-CE) - Não

Célio Studart (PV-CE) - Não

Danilo Forte (PSDB-CE) - Não votou

Denis Bezerra (PSB-CE) - Não

Domingos Neto (PSD-CE) - Não votou

Dr. Jaziel (PL-CE) - Não

Eduardo Bismarck (PDT-CE) - Sim

Genecias Noronha (Solidariedade-CE) - Sim

Heitor Freire (União-CE) - Não

Idilvan Alencar (PDT-CE) - Não

José Airton (PT-CE) - Não votou

José Guimarães (PT-CE) - Não

Júnior Mano (PL-CE) - Sim

Leônidas Cristino (PDT-CE) - Não

Luizianne Lins (PT-CE) - Não

Mauro Benevides Fº (PDT-CE) - Sim

Moses Rodrigues (MDB-CE) - Não votou

Pedro A Bezerra (PTB-CE) - Não

Robério Monteiro (PDT-CE) - Sim

Vaidon Oliveira (PROS-CE) - Sim

