Irmãos e amiga de Michelle Bolsonaro assinam filiação ao PL de olho nas eleições

Dois irmãos da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, assinaram, nesta quarta-feira, 21, a ficha de filiação ao PL no Distrito Federal. Devem integrar a base evangélica e bolsonarista da legenda em Brasília Carlos Eduardo Antunes Torres e Diego Torres Dourado.

O ato foi oficializado pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e pela presidente regional do partido, a ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda. Com a entrada de Jair Bolsonaro no PL, aliados do presidente têm procurado a legenda para também se filiarem.

Também passou a integrar o partido a amiga de Michelle e jornalista Amália Barros, próxima de Flávia Arruda. Ela pretende ser candidata a deputada federal pelo Mato Grosso. No evento, o deputado distrital Roosevelt Vilela também entrou no PL. Ex-aliado do ex-governador Rodrigo Rollemberg, ele deixou o PSB, partido pelo qual se elegeu em 2018.

