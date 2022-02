Férias de Bolsonaro na virada do ano custaram quase R$ 900 mil aos cofres públicos

A viagem de férias do presidente Jair Bolsonaro (PL) a Santa Catarina, na virada do ano, custou R$ 899,3 mil aos cofres públicos. A informação é do jornal O Globo, que obteve os dados pela Lei de Acesso à Informação.

De acordo com a publicação, foram solicitados os gastos discriminados por categoria, mas a Secretaria-Geral forneceu apenas o valor geral e disse que o número "está sujeito à alteração, caso ocorram atualizações".

Bolsonaro chegou à cidade litorânea de São Francisco do Sul na tarde do dia 27 de dezembro e ficou lá até a madrugada do dia 3 de janeiro, quando precisou ir a São Paulo tratar uma obstrução intestinal, causada pela alimentação na praia. Ele retornou a Brasília no dia 4 de janeiro.

Durante seus dias no litoral catarinense, o presidente apareceu em público em algumas ocasiões: ele andou de jet-ski com a mulher e a filha, provocou aglomerações junto apoiadores e fez manobras em um carro no parque Beto Carrero.

No ocasião, fortes temporais atingiam diversas cidades da Bahia, causando destruição e mortes. O mandatário foi criticado por não ter interrompido o descanso para sobrevoar as áreas atingidas.