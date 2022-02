Mauro Albuquerque deixa em aberto possibilidade de se candidatar em 2022

Questionado sobre os planos para o futuro e se enfrentaria uma candidatura, o secretário da Administração Penitenciária afirmou estar "à disposição do que vier, se for interessante"

O secretário da Administração Penitenciária (SAP) do Ceará, Mauro Albuquerque, deixou em aberto a possibilidade de ser candidato a um cargo eletivo no pleito de 2022. Em entrevista à jornalista Kézya Diniz, no Conexão Assembleia, nesta segunda-feira, 21, o policial civil comentou o cenário e disse estar “à disposição do que vier, se for interessante”.

Questionado sobre os planos para o futuro e se enfrentaria uma candidatura, Albuquerque comentou: “Eu sou operacional, tenho vontade de fazer as coisas. Gosto de fazer e ter resultados. Costumo falar em curso que não basta estar, você tem que fazer parte. A gente está à disposição do que vier, se for interessante”, afirmou o secretário, acrescentando que no momento sua missão principal é “bancar o sistema e combater o crime”.

À frente do sistema penitenciário do Estado desde 2019, Mauro era cotado para deixar a pasta em 2021, num pacote de gestores que se desincompatibilizaram após determinação do governador Camilo Santana (PT), que pediu que os secretários que tivessem intenção de se candidatar deixassem seus respectivos cargos até o fim do ano passado. Cinco secretários saíram naquele primeiro momento.

No entanto, caso pretenda ser candidato, Albuquerque - ou qualquer outro secretário -, tem até o início de abril para renunciar ao cargo. A legislação eleitoral estabelece que a desincompatibilização precisa ocorrer até seis meses antes da eleição.



