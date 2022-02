Deputado bolsonarista é flagrado instigando ataque a afiliada da Rede Globo em Fortaleza

O deputado estadual Delegado Cavalcante (PTB), aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ceará, esteve presente em uma mobilização de pequenas operadoras de Internet, nesta segunda-feira, 21. Na ocasião, o parlamentar foi flagrado instigando os trabalhadores presente no ato a intimidar profissionais da impresa que estavam realizando cobertura jornalística.



Manifestant criticam a Enel Distribuição Ceará após a divulgação da nova tarifa de postes. A rede de energia deve cobrar taxa mensal de R$75 por acada poste com fios de internet, logo, a ação resultaria no aumento do serviço a ser cobrado aos clientes das empresas. As prestadores de serviços estimam um reajuste de 70% e até possíveis falências com a nova cobrança.

O protesto se concentrou em frente à Arena Castelão e passou por algumas avenidas da capital. Cartazes com as hastags #naoabusaenel e #soqueremostrabalharenel foram vistas. Presente no ato, com início em frente da Arena Castelão, Cavalcante esqueceu que estava com microfone e foi visto instigando os profissionais a irem "pra cima" de trabalhadores da filial da Globo em Fortaleza.

"A Globo está ali. Vão para cima, vão. Vai, vai", diz o parlamentar, enquanto aborda algumas pessoas. O bolsonarista então continua caminhando pela região e, ao apontar para profissionais da empresa de comunicação, pede para que outro grupo chegue perto e grite a frase "Globo bosta".

Um vídeo gravado, nesta segunda-feira, 21, mostra o deputado estadual Delegado Cavalcante (PTB) determinando ataques a profissionais da afiliada da rede Globo em Fortaleza. A ação aconteceu durante um protesto de pequenas operadoras de Internet na capital. pic.twitter.com/9G4O9pqkNs — Jogo Político (@jogopolitico) February 21, 2022

Opositor do governador Camilo Santana (PT), Delegado Cavalcante se filiou ao PTB em junho do ano passado. Na ocasião, também foi afirmada sua posição como presidente do partido no Ceará. Na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), ele acumula constantes críticas ao governo cearense e sempre reforça sua aliança com Jair Bolsonaro em prol de sua reeleição. Ele integra a frente bolsonarista cearense junto com os vereadores Carmelo Neto (Rep) e Priscila Costa (PTB), e o deputado estadual André Fernandes (PP).