Randolfe diz que CPI da Covid "não acabou em pizza" e culpa Augusto Aras: "o pizzaiolo"

O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou durante entrevista nesta quarta, 15, à CNN Brasil que a CPI da Covid "não acabou em pizza" e chamou o procurador-geral da República, Augusto Aras, de "pizzaiolo". "A CPI não acabou em pizza. Quem é o pizzaiolo e está confeccionando a pizza, o endereço é na PGR. É lá que está o forno da pizza preparado", disse o parlamentar que afirmou que Aras estaria atrasando propositalmente o avanço das investigações feitas pela comissão.

Segundo Randolfe, os senadores cogitam enviar petição para que a PGR tome alguma medida a respeito do relatório da CPI e não descartam "nenhuma hipótese para impor a ele [Aras] o cumprimento de seu papel, seja ele o remédio do impeachment, seja por uma ação de investigação no STF". "

"Queremos que Aras faça o serviço dele", afirmou. Durante a entrevista, o ex-vice-presidente da CPI também rebateu as críticas de Aras e disse que o procurador-geral "faltou com a verdade" ao dizer que a comissão não apresentou provas relativas aos indiciados. "Além de estar atrasando, prevaricando no seu ofício, o senhor vem à televisão faltar com a verdade com os brasileiros", disse Randolfe.

O relatório da CPI da Covid foi entregue à PGR no dia 27 de outubro e, de acordo com o senador, "tem um link para as provas, para cada uma das acusações feitas". "É só ele procurar lá", completou o parlamentar.

Após quase seis meses de trabalho, o relatório final da comissão atribuiu ao presidente Jair Bolsonaro noves crimes: prevaricação; charlatanismo; epidemia com resultado morte; infração a medidas sanitárias preventivas; emprego irregular de verba pública; incitação ao crime; falsificação de documentos particulares; crime de responsabilidade; e crimes contra a humanidade.

À CNN Brasil, Aras disse que a CPI da Covid enviou à PGR "um HD com 10 terabytes de informações desconexas e desorganizadas". Segundo ele, isso fez com que a procuradoria protocolasse dez petições ao STF buscando "manter a validade da prova para evitar que nulidades processuais venham a resultar em impunidade, como aconteceu recentemente em vários processos".

"Naquele momento, a CPI dizia entregar as provas que estariam vinculadas aos fatos de autoria daquelas pessoas indiciadas", disse o procurador-geral. "Ocorre que não houve a entrega dessas provas, o que motivou, 15 dias depois, nós recebermos um HD com dez terabytes de informações desconexas e desorganizadas."

Se Aras não encaminhar uma decisão sobre o indiciamento de Bolsonaro e outras autoridades denunciadas pela CPI, senadores da comissão já ameaçam protocolar um pedido de impeachment contra o procurador-geral da República.

