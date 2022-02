Internautas ironizam Bolsonaro após cerimônia que homenageou soldados comunistas; veja os memes

O presidente participou da entrega de uma coroa de flores ao Túmulo do Soldado Desconhecido soviético, nas proximidades do Kremlin, em Moscou. Esta é considerada uma formalidade em viagens oficiais de chefes de estado ao país

Usuários da rede social Twitter ironizaram o presidente Jair Bolsonaro (PL) pela sua participação em uma cerimônia de entrega de coroa de flores ao Túmulo do Soldado Desconhecido soviético, nas proximidades do Kremlin, em Moscou, monumento que homenageia os soldados comunistas mortos durante a Segunda Guerra Mundial na luta contra o nazismo.

Em tom de ironia, internautas subiram a tag “#BolsonaroComunista” e publicaram memes sobre a visita do presidente. O termo esteve entre os assuntos mais comentados da plataforma na tarde desta quarta-feira, 16.

Considerada uma formalidade em viagens oficiais de chefes de estado à Rússia, a cerimônia envolvendo Bolsonaro virou motivo de piada pela postura e discurso do presidente ao longo dos últimos anos, quando prometeu “livrar o Brasil do socialismo” e combater uma suposta ameaça comunista.

Recebem o nome de "Túmulo do soldado desconhecido" os monumentos erguidos em diversas nações para honrar a memória de soldados que morreram durante tempos de guerra e que não foram identificados. No caso russo, a obra fica próximo ao Kremlin (sede do governo) e homenageia os membros do Exército comunista.

