Bolsonaro celebra parceria com Putin e diz ter valores em comum com líder russo: Deus e família

Em pronunciamento no Kremlin, o presidente brasileiro citou o lado conservador do contraparte, ex-funcionário da KGB nos tempos da União Soviética

Após uma reunião de cerca de duas horas seguida de almoço, o presidente da República, Jair Bolsonaro, agradeceu ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, pela parceria na área de fertilizantes. Na ocasião, ele se referiu ao líder russo como um "amigo" e disse compartilhar com ele "valores comuns como a crença em Deus e a defesa da família". Em pronunciamento no Kremlin, o brasileiro citou o lado conservador do contraparte, ex-funcionário da KGB nos tempos da União Soviética.

"O Brasil é uma potência, em especial, no agronegócio. Existe muito interesse de nossa parte no comércio de fertilizantes, pelo que sou grato ao prezado amigo", declarou Bolsonaro, que citou interesse russo em plantas brasileiras habilitadas na venda de produtos de origem animal, como carnes. "Compartilhamos de valores comuns, como crença em Deus e defesa da família", acrescentou.

De acordo com o presidente brasileiro, a reunião com Putin foi sobre uma agenda "bastante profícua" e "de amplo interesse dos nossos países". "É sinal de que duas grandes potências têm muito a avançar, a interagir para benefício dos nossos povos e repito: muito obrigada presidente Putin pela acolhida pelos temas tratados conosco e pela confiança deposita em nosso país."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sem citar diretamente o conflito com a Ucrânia, Bolsonaro diz ser "solidário" a todos os países que se empenham pela paz. Mais cedo, ele afirmou ser solidário à Rússia. "Mundo é nossa casa e Deus está acima de todos nós. Pregamos a paz e respeitamos todos aqueles que agem dessa maneira, afinal de contas, esse é o interesse de todos nós: paz para o mundo", seguiu o presidente.

Bolsonaro ainda destacou a colaboração entre os países no Brics, no G20 e na ONU e agradeceu Putin por seus votos de solidariedade com a população de Petrópolis, atingida por fortes chuvas.

Tags