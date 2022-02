Jogo Político recebe deputado Bruno Pedrosa nesta terça, 15; assista ao vivo

O parlamentar vai falar sobre a expectativa do Progressistas para apresentar um nome na disputa ao governo do Estado

O deputado estadual Bruno Pedrosa (PP) é o convidado desta terça-feira, 15, do Jogo Político, com transmissão ao vivos nos perfis do O POVO nas redes sociais (Facebook, Twitter e YouTube). No programa, apresentado pelo editor de Política Ítalo Coriolano, o parlamentar vai falar sobre a expectativa do Progressistas para apresentar um nome na disputa ao governo do Estado.

Acompanhe ao vivo:

O jornalista Guálter George conta novos bastidores da política no quadro Alguém me Disse, que nesta semana irá abordar a disputa pelo comando do PL, de Jair Bolsonaro, no Ceará.

Já no Histórias do Poder, o editor-chefe de Política Érico Firmo fala sobre a transposição do Rio São Francisco, hoje tema de discussão entre pré-candidatos à Presidência, que disputam a paternidade da obra.



No programa de hoje, também será comentada ainda a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia em meio a embate com os Estados Unidos e a Ucrânia. É logo mais às 17h30min. Até já!





