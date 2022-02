Veja como votaram os deputados cearenses no projeto que flexibiliza agrotóxicos no Brasil

Dos parlamentares do Ceará que votaram, 12 foram contra o texto e nove a favor. Ao todo, foram 301 votos favoráveis ao projeto e outros 150 contrários

A Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira, 9, o texto do Projeto de Lei (PL) que flexibiliza normas de controle sobre agrotóxicos. Os deputados cearenses que participaram da votação se dividiram sobre a proposta, tendo 12 deles votado contra o texto e nove a favor. Veja abaixo como votaram os deputados federais cearenses no PL sobre os agrotóxicos no Brasil.

Ao todo, foram 301 votos favoráveis ao projeto e outros 150 contrários. O projeto passou a ser chamado pela oposição de “pacote do veneno” e o termo reverberou nas redes sociais. O PL tramitou por duas décadas na Câmara e, agora, seguirá para apreciação no Senado, que fará nova votação em breve.



O texto prevê que caberá ao Ministério da Agricultura a fiscalização e a análise desses produtos para uso agropecuário. Além disso, permite a existência de um registro temporário que englobaria produtos novos, formulados e genéricos.

Nessa modalidade, segundo o texto, as substâncias precisam estar registradas em pelo menos três países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), grupo de 38 nações no qual o Brasil almeja uma vaga e foi convidado neste ano a iniciar processo de adesão.



Como votaram os deputados cearenses:

AJ Albuquerque (PP) - Sim

André Figueiredo (PDT) - Não

Capitão Wagner (Pros) - Não

Célio Studart (PV) - Não

Danilo Forte (PSDB) - Sim

Denis Bezerra (PSB) - Não

Domingos Neto (PSD) - Sim

Dr. Jaziel (PL) - Sim

Eduardo Bismarck (PDT) - Não

Genecias Noronha (Solidariedade) - Sim

Heitor Freire (PSL) - Sim

Idilvan Alencar (PDT) - Não

José Airton (PT) - Não

José Guimarães (PT) - Não

Júnior Mano (PL) - Sim

Leônidas Cristino (PDT) - Não

Luizianne Lins (PT) - Não

Mauro Benevides (PDT) - Não

Moses Rodrigues (MDB) - Não votou

Pedro Bezerra (PTB) - Sim

Robério Monteiro (PDT) - Não

Vaidon Oliveira (Pros) - Sim



Fonte: Portal da Câmara dos Deputados

