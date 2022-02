Lula deve receber homenagem após Câmara de Juazeiro do Norte aprovar Medalha de Mérito Legislativo

A Câmara Municipal de Juazeiro do Norte aprovou nesta quinta-feira, 10, o projeto de resolução de

autoria do vereador Romão França (PTB) que concede Medalha do Mérito Legislativo para o ex-presidente Lula (PT). A proposta foi aprovada por 14 vereadores que votaram favoráveis ao texto. O único voto contra foi do parlamentar Jesualdo Duarte (PSDB).

A Medalha Mérito Legislativo foi criada em 1983 como forma de condecorar autoridades, personalidades, instituições ou entidades, campanhas, programas ou movimentos de cunho social, civil ou militar, nacionais ou estrangeiros, que tenham prestado serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil.



Votaram em defesa da matéria os vereadores Adauto Araújo, Auricélia Bezerra, Lucas do Horto,

Raimundo Júnior, Márcio Jóias, Cicinho Cabeleireiro, Lunga, Romão França, Janu, David Araujo, Ivanildo Rosendo,Sargento Firmino, Fábio do Gás e Yanny Brena.

Em seu posicionamento crítico ao projeto, Jesualdo citou Lula como um “ex-presidiário”. No momento de seu voto, o vereador Sargento Firmino (PSB) provocou risos entre os membros da casa após dizer que o voto em Lula é igual torcer pelo Flamengo: “não muda, não".

O petista e atual líder nas pesquisas de intenção de votos na corrida presidencial teve suas condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em abril de 2021, após declarada suspeição do então juiz Sérgio Moro e incompetência da Justiça do Paraná para julgar o ex-presidente.