Programa de geração de empregos atenderá idosos, diz ministro Onyx

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, fala hoje (8) sobre o Programa Nacional de Serviço Voluntário - iniciativa do governo federal que visa empregar temporariamente jovens de 18 a 29 anos e também pessoas acima de 50 anos, além de oferecer qualificação profissional para os beneficiados. Entrevistado do programa A Voz do Brasil, Lorenzoni também conversa sobre as mudanças no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que passou a ter a prova de vida remota como padrão para os aposentados.

Destaques do dia:

INSS autoriza avaliação social por videoconferência

A avaliação social de pessoas com deficiência, realizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), poderá ser feita de forma remota em todo o país, por meio de videoconferência, caso seja do interesse do beneficiário.

Presidente inaugura trecho de obra de transposição do São Francisco

O presidente Jair Bolsonaro participou hoje (8) da inauguração de mais um trecho da obra de transposição do Rio São Francisco. Ele esteve na cidade de Salgueiro, em Pernambuco, para a entrega do Núcleo de Controle Operacional da integração do São Francisco, responsável pelo controle do bombeamento das águas do rio para os estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

*Matéria em atualização.

