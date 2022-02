Em clube de tiro, Bolsonaro diz querer "libertar o Brasil" após atirar em alvo vermelho

O presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve em visita a um estande de tiro neste domingo, 6, onde treinou disparos de pistola contra um alvo vermelho. Em um vídeo publicado por Mozart Aragão, assessor especial da Presidência, o mandatário aparece acompanhado por seguranças e pelo filho Carlos Bolsonaro, que registra o passeio para as redes sociais do pai.

Empunhando uma pistola e disparando em um estande de tiros, Bolsonaro fez piadas sobre a cor do papel: “É muita vontade de dar liberdade para esse povo e acabar com o comunismo”. Ele disse que deve derrotar o comunismo, mas “no voto, e não no tiro”. A referência é supostamente direcionada ao seu principal adversário nas eleições, o ex-presidente Lula, líder nas pesquisas de intenção de voto.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve em visita a um estande de tiro neste domingo, 6, onde treinou disparos de pistola contra um alvo vermelho. Ele fez piadas sobre a cor do papel: “É muita vontade de dar liberdade para esse povo e acabar com o comunismo”. pic.twitter.com/hCYuRNHuYv Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine February 7, 2022

O presidente, no entando, também foi alvo de ironias nas redes sociais após sua performance ser questionada por internautas.

Se Bolsonaro fosse se defender de um possível assalto, já teria levado um tiro pelo fato de não saber que a arma tem uma trava.



pic.twitter.com/E5MFik54U8 — André Serret (@andre_serret) February 7, 2022

Parece que tá com medo do barulho. Todo envergado pra trás, pés juntos.

Nem pinta de atirador tem.

Por isso um muleque tomou a moto e a arma dele aqui na Tijuca.

Essa é a postura pic.twitter.com/p0ulYVsvw8 — Jose Carlos (@mangaroza) February 7, 2022

Entusiasta do porte de armas para a população, embora ainda não tenha conseguido implantar uma das suas principais bandeiras de campanha em 2018, o presidente tem defendido projetos em prol do armamento. "Quanto mais pessoas tiverem armadas, melhor. Todas as ditaduras são precedidas de uma campanha de desarmamento. Nosso governo não quer saber de campanha do desarmamento", disse o presidente durante live, em 2021.



Em uma série de passeios realizados neste domingo, o presidente visitou comércios, unidades policiais e treinou na estande de tiros entre o Distrito Federal e Goiás. O chefe do Executivo saiu cedo do Palácio da Alvorada e foi em direção à BR-060, que liga Brasília a Goiânia.



O primeiro ponto de parada foi um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na região de Santa Maria, ainda no DF. Em seguida, ele foi até um restaurante frequentado por motociclistas e moradores de Brasília que seguem até a capital goiana.





Tags