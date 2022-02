Janaina Paschoal critica Eduardo Bolsonaro por post machista: "Melhor apagar"

Aliada do presidente Jair Bolsonaro (PL), a deputada estadual paulista Janaina Paschoal (PSL) sugeriu que o filho do chefe do Executivo, Eduardo Bolsonaro (PSL), apagasse um post machista no qual associa a contratação de mulheres ao desabamento de uma parte das obras do metrô de São Paulo.



“Deputado, o senhor é pai de menina. Está sendo injusto com as moças. Vamos aguardar apurar responsabilidades”, disse a parlamentar nessa sexta-feira, 4, mesmo dia da publicação.

“Quer criticar o Doria (governador de São Paulo)?”, continuou Paschoal, “é da política e da democracia, mas essa postagem é desnecessária. Lembra quando sua esposa foi desrespeitada e exposta no trabalho? Melhor apagar”.

Pelas redes sociais ontem, Eduardo Bolsonaro atribuiu ao trabalho de profissionais mulheres culpa pela abertura de cratera na linha 6 do metrô de São Paulo, no início da semana.

No Twitter, o deputado escreveu: “Quando a meritocracia dá espaço para uma ideologia sem comprovação científica, o resultado não costuma ser o melhor. Escolha sempre o melhor profissional, independente da sua cor, sexo, etnia etc.”

A postagem é acompanhada de vídeo com entrevistas de mulheres que fariam parte da equipe técnica à frente das obras do metrô.

Embora bolsonarista, Paschoal vem se desentendendo com membros da família Bolsonaro, como Eduardo e o caçula do bloco parlamentar formado pelos filhos, Carlos Bolsonaro, desde que o presidente anunciou o ministro Tarcísio Freitas como pré-candidata ao Governo de São Paulo.

