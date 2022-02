Joriza Magalhães é a nova desembargadora do TJCE em escolha inédita

A juíza Joriza Magalhães foi escolhida nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) - pelo critério de merecimento - de modo inédito na Corte cearense. Em 148 anos, nunca a lista final do órgão havia sido ocupada por cinco mulheres nas cinco primeiras posições. Foi o que aconteceu desta vez.

Com Joriza na lista tríplice, Rosilene Ferreira Facundo e Jane Ruth Maia de Queiroga, nesta ordem. Silvia Soares de Sá Nóbrega e Andréa Mendes Bezerra Delfino ocuparam quarto e quinto lugares, respectivamente.



É a terceira vez que Joriza aparece nos três primeiros lugares. A presidente do TJCE, desembargadora Maria Nailde Pinheiro, destacou a relevância histórica da lista. "São mulheres que vêm construindo suas histórias, buscando seus espaços dentro da Instituição. Meus parabéns a todas", disse, conforme o site do TJCE.

Sobre Joriza, Nailde a elogiou como uma "magistrada que sempre correspondeu a todas as expectativas da instituição." Seguiu: “Tenho a emoção de externar o meu carinho, minha admiração e o meu reconhecimento por todo o seu trabalho. Os nossos parabéns e votos de muito sucesso na sua vida pessoal e profissional.”

Joriza afirmou que a relação final para desembargadora do TJCE é consequência da valorização cada vez maior do Judiciário em relação às mulheres. O TJCE terá 53 assentos para desembargadores, após projeto aprovado pela Assembleia Legislativa ao final do ano passado.

Joriza já foi membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), como juíza de Direito. Foi juíza auxiliar da Vice-Presidência do TJCE entre 2018 e 2021, além de juíza auxiliar da Presidência de 2021 a fevereiro deste ano.

