Ex-ministro de Bolsonaro será chefe de gabinete de Alexandre de Moraes, diz jornal

A expectativa é que, no dia 1º agosto, momento em que Moraes deve presidir a corte, Levi deve comandar a Secretaria-Geral do tribunal

O professor da USP e ex-advogado-geral da União do governo de Jair Bolsonaro, José Levi, deve atuar como chefe de gabinete do ministro Alexandre Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no início de junho. Segundo informações do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, o servidor do Ministério da Economia teve a transferência formalizada ao TSE nesta terça-feira, 1º.

A expectativa é que, no dia 1º agosto, momento em que Moraes deve presidir a corte, Levi deve comandar a Secretaria-Geral do tribunal. O cargo é considerado de confiança e estratégico para o presidente da corte. Levi e Moraes tiveram uma atuação conjunta no Ministério da Justiça no governo do ex-presidente Michel Temer (MDB). Em 2017, com a saída do ministro para sabatina ao Supremo, Levi assumiu a pasta interinamente.

Logo após a posse de Bolsonaro, o ex-advogado-geral da União tornou-se chefe da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, subordinada ao Ministério da Economia. Deixou o posto para ser advogado-geral da União, de abril de 2020 a março de 2021. Com atuação bem avaliada na AGU, ele acumulou desagrados por não se colocar numa posição de maior subserviência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta quinta-feira, 3, o presidente disse que 11 ministros devem deixar os cargos em 31 de março para disputar as eleições. “Nós temos previstos, no momento, 11 ministros que vão disputar eleição. Obviamente que vamos ter ministérios-tampão”, afirmou Bolsonaro em Porto Velho, em Rondônia. O chefe do Executivo esteve na cidade para encontro com o presidente do Peru, Pedro Castillo.