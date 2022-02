Deputada bolsonarista ataca filha de Olavo de Carvalho, que rebate

Em carta aberta à deputada de Santa Catarina, Heloisa de Carvalho concordou com comentário ofensivo feito pela parlamentar pois, segundo ela, não teve assistência dos pais

A deputada estadual Ana Caroline Campagnolo (PSL-SC) tomou invertida da filha de Olavo de Carvalho após falar que ela escreve pior que seus alunos da 6ª série. Em carta aberta à deputada publicada em seu perfil nas redes sociais, Heloísa de Carvalho concordou que escreve "bem mal" pois não teve assistência dos pais.

"Sim deputada Ana Campagnolo, escrevo bem mal mesmo, nunca neguei isso, fui alfabetizada na adolescência pelo Mobral, sabe o q foi isso? Não sabe, pq a senhora teve família q se preocupou com o seu futuro, eu não, minha mãe a pai (Olavo), nunca se preocuparam com o futuro dos filhos", rebateu.

CARTA ABERTA A DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO



Sim deputada Ana Campagnolo, escrevo bem mal mesmo, nunca neguei isso, fui alfabetizada na adolescência pelo Mobral, sabe o q foi isso? Não sabe, pq a senhora teve família q se preocupou com o seu futuro, eu não, minha mãe a pai (Olavo), Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine February 3, 2022

Ela afirmou ainda que, por conta disso, seus outros três irmãos "precisam viver de vigarices como o pai (Olavo)". "Eu tive a sorte da minha tia materna me pôr na escola, mesmo q não fosse escola de boa qualidade, consegui ter um diploma universitário do qual me orgulho muito, pode perguntar para qualquer um q foi meu professor na academia (FAAT - Atibaia) quem eu sou e qual o meu caráter, a senhora não vai encontrar lá nem um sequer q fale q eu não tenho caráter", acrescentou.



Ana Caroline Campagnolo comentava um post no Facebook com ofensas a Heloísa quando deu a declaração. A publicação chamava a filha de Olavo de "comunista", "traiçoeira", "escrota" e "feia".

Olavo de Carvalho morreu no último dia 24 de janeiro, aos 74 anos, nos EUA. Semanas antes o escritor havia contraído Covid-19, mas o seu laudo não apontou relação entre a doença e o falecimento.

Rompidos desde 2017, o escritor e a filha viviam rixa pública, e, após a morte do pai, Heloísa cogitou doar a herança de Olavo para financiar campanha do ex-presidente Lula (PT).

Tags