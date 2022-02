YouTube removeu, em 2021, 233 vídeos com fake news de canais de direita no Brasil

O principal alvo das exclusões feitas pelo site de vídeos do Google foi justamente o presidente Jair Bolsonaro, com 34 vídeos retirados

Ao longo do ano de 2021, o YouTube removeu da plataforma um total de 233 vídeos de canais de direita no Brasil. A informação consta em um levantamento realizado pelo cientista de dados Guilherme Felitti, da empresa de análise Novelo. O principal alvo das exclusões feitas pelo site de vídeos do Google foi justamente o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 34 vídeos retirados.

Entre os conteúdos apagados do canal presidencial está uma entrevista dada pela médica Nise Yamaguchi à rede CNN Brasil, publicada por Bolsonaro no dia 13 abril do ano passado. Na gravação, intitulada Imunologista/oncologista Nise Yamaguchi e o uso da hidroxicloroquina no tratamento do Covid-19, a médica faz defensa ao uso do medicamento contra a doença.



Em segundo lugar entre os vídeos retirados do ar pelo YouTube, com 12 publicações apagadas, é o do deputado estadual e médico oftalmologista Albert Dickson (Pros-RN). O parlamentar costuma promover o tratamento precoce em suas redes sociais. Um dos vídeos excluídos era uma live com o título: "Dutasterida, bromexina ou ivermectina, qual a melhor"?

Outro canal com um número considerável de vídeos excluídos foi a página da médica Lucy Kerr, especialista em ultrassonografia, que teve 10 vídeos removidos do YouTube. Apesar das exclusões, Lucy conseguiu manter em seu perfil uma série de vídeos a respeito do tratamento precoce contra a Covid-19 e em defesa do uso da ivermectina, classificada por ela como “maravilhosa”.

