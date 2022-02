Desembargador usa fundo falso de biblioteca que cai durante sessão

O desembargador Yedo Simões, do Tribunal de Justiça do Amazonas, participava de sessão com um fundo falso que reproduzia uma estante de livros quando o cenário veio abaixo. Desatento, Simões fez um movimento para trás com a cadeira e derrubou o painel. Na ocasião, ele ainda levantou o objeto e o reposicionou. A ação foi acompanhada pelo demais membros da sessão, que não esboçaram nenhuma reação.

A gravação do momento viralizou nas redes sociais e foi compartilhada centenas de vezes durante a tarde desta quinta-feira, 3. O episódio foi registrado durante videocoferência na quarta-feira, 2, transmitida no canal do Tribunal de Justiça do Amazonas no YouTube.

Em nota, o desembargador se manifestou sobre a repercussão do vídeo: "O desembargador Yedo Simões de Oliveira esclareceu que não se trata de “fundo falso”, mas sim de um painel que escolheu, com imagens de livros – assim como poderia ter escolhido com qualquer outra imagem –, para preservar a intimidade de seus familiares que eventualmente precisem transitar no entorno quando está participando das sessões remotas do Tribunal, já que se encontra trabalhando em home office, em sua residência. O magistrado ressaltou não ver qualquer conduta a merecer reprovação. O painel virou e ele simplesmente o levantou e o reposicionou no lugar.".