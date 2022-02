Deputados bolsonaristas querem nome de Olavo de Carvalho no Livro de Heróis da Pátria

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) é autora de projeto de lei que prevê que o nome do escritor e autointitulado filósofo Olavo de Carvalho entre no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, documento em que estão registrados os brasileiros que marcaram a história do país. O projeto foi protocolado nessa terça-feira, 2, na abertura do ano legislativo, e também é assinado por outros oito parlamentares.

Entre os coautores estão os deputados do PSL Major Fabiana, Carlos Jordy, Luiz Philippe de Orleans e Bragança, e Daniel Silveira, que ficou preso por cinco meses por ameaçar a integridade física dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Também subscrevem o PL os deputados Coronel Tadeu, Cabo Junnio Amaral, Filipe Barros e Sanderson.

Na proposta, os parlamentares justificam que Olavo “era e continuará sendo saudado pela crítica como um dos mais originais e audaciosos pensadores brasileiros". Argumentam ainda que “a defesa intransigente da liberdade, a valorização da busca pelo conhecimento, e sua postura de participação cívica, o tornam merecedor desta homenagem”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A obra de Olavo de Carvalho tem ainda uma vertente polêmica, onde, com eloquência contundente e temível senso de humor, ele põe a nu os falsos prestígios acadêmicos e as falácias do discurso intelectual vigente”, afirma o documento.

“Professor de gerações de brasileiros, sua obra despertou o interesse pela liberdade e por valores conservadores. Atualmente são milhares de seguidores e milhões de admiradores de seus ensinamentos e suas posições pró-liberdade”, emenda.

O livro dos Heróis e Heroínas da Pátria é mantido no Panteão da Pátria Tancredo Neves, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A homenagem, feita de aço, existe desde 7 de setembro de 1989 e tem valor simbólico na preservação da memória nacional.

Em setembro do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou uma lei que inscrevia o nome do médium Chico Xavier na lista de homenageados.

Para integrar a coletânea, é necessária a aprovação do Congresso Nacional a um projeto de lei com o pedido de inclusão. Uma das exigências é que se tenham passado dez anos da morte ou da presunção da morte do eventual homenageado.

Olavo morreu no último dia 24 de janeiro, aos 74 anos. O escritor foi diagnosticado com Covid-19 em 16 de janeiro, pouco mais de uma semana antes de falecer. A causa da morte, no entanto, não foi confirmada.

Tags