Lideranças do PSDB Ceará devem migrar em massa para o União Brasil, revela deputada

"A ideia é irmos todos para esse novo partido, menos o senador Tasso (Jereissati)", pontuou a deputada Fernanda Pessoa, que projeta que a migração fortalecerá a oposição no Estado

A deputada estadual Fernanda Pessoa (PSDB), irmã do prefeito de Maracanaú Roberto Pessoa, afirmou que membros do PSDB-Ceará devem migrar para o novo partido União Brasil assim que a legenda for oficializada pela Justiça Eleitoral; o que, segundo ela, deve ocorrer neste mês de fevereiro.



“A ideia é irmos todos para esse novo partido, menos o senador Tasso (Jereissati). Eu (Fernanda), Nelinho (deputado estadual), Danilo Forte (deputado federal) e o próprio prefeito Roberto Pessoa também estão indo” comentou a deputada durante a inauguração de uma Policlínica em Maracanaú.

Segundo Fernanda, a migração fortalecerá a oposição no Estado. “Esse partido é grande e com essa migração, vamos sem perder o mandato. Isso é um ponto importante. Fortalece porque percebe-se quem realmente faz oposição”, pontuou, declarando apoio ao pré-candidato da oposição ao governo do Ceará, o deputado federal Capitão Wagner (Pros).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ideia, segundo ela, é fazer a troca durante a chamada janela partidária, período que ocorre em cada ano eleitoral para que parlamentares possam mudar de partido sem perder o mandato.

Sobre a data para a mudança, a deputada reforçou que assim que a Justiça Eleitoral oficializar a criação do União Brasil, a migração em massa de tucanos será formalizada. “Eu preciso que o partido seja oficializado. Ele sendo oficializado nós iremos todos juntos em uma filiação conjunta”, concluiu.



Com informações do repórter Filipe Pereira.



Tags