Bolsonaro é criticado por não comparecer a depoimento na PF

O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que Bolsonaro prestasse depoimento na tarde desta sexta, 28; presidente é investigado por vazamento de inquérito

As hashtags "Bolsonaro Covarde" e "Bozo Arregão" ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter Brasil após o presidente Jair Bolsonaro (PL) descumprir determinação do Supremo Tribunal Federal e não comparecer em depoimento na Polícia Federal nessa sexta-feira, 28.

Além das mensagens, montagens e charges ironizando a situação foram compartilhadas pelos usuários da rede social. A hashtag "Xandão", em referência ao ministro Alexandre de Morais, que determinou o depoimento do presidente, também figurou nos Trend Topics.

Agenda de Bolsonaro esta semana:



Segunda: sem compromisso

Terça: sem compromisso

Quarta: 1h30 de reuniões

Quinta: 2h30 de reuniões

Sexta: Fugir da Justiça#BolsonaroCovarde pic.twitter.com/2sQo0ilSyY

Em contrapartida, apoiadores do presidente levantam a hashtag "STF vergonha nacional", que ficou em segundo entre os assuntos mais falados. Na rede, eles aplaudem a decisão do presidente de não comparecer ao depoimento e repetem as críticas contra o Supremo e seus ministros.



Alexandre de Moraes determinou na quinta-feira que o presidente da República comparecesse nesta sexta, 28, à sede da PF para prestar depoimento sobre vazamento de informações de inquérito que investiga ataque hacker ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral.

Na tarde de ontem, a Advocacia-Geral da União apresentou agravo regimental para reconsideração do ministro ou julgamento pelo plenário, para garantir que o presidente, em função do cargo que ocupa, possa optar pelo não comparecimento ao depoimento. O ministro do STF, por sua vez, negou o recurso e manteve o depoimento.