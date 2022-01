Camilo diz que tendência é conceder reajuste a professores conforme piso anunciado pelo Governo Federal

O Governo do Ceará deverá conceder aumento salarial aos professores de 33,24%, conforme o reajuste do piso definido pelo Governo Federal, anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta quinta-feira, 27. A tendência foi revelada pelo governador Camilo Santana (PT), nesta sexta-feira, 28, durante inauguração do Centro Integrado Multifuncional (CIM) do Corpo de Bombeiros, no bairro Cidade dos Funcionários.

O petista disse que, ao longo dos seus sete anos de governo, o Executivo estadual sempre garantiu todos os reajustes dados os professores da rede pública, mas que a questão sempre é primeiro debatida com a equipe econômica. "Todos os reajustes foram dados aos professores da rede pública estadual", disse.

E completou: "O que eu faço todas as vezes é pedir para que minha equipe toda, com muita responsabilidade, faça todas as análises de impacto financeiro para que a gente possa garantir o que o Ceará hoje é: um exemplo, de equilíbrio fiscal e o estado que mais faz investimento na educação pública e reconhece a carreira dos seus professores". Logo depois, ele ressaltou: "Então, com certeza, nosso estado sempre cumpre com todos os reajustes dos seus professores estaduais".

Em todo o Brasil, os professores da educação básica devem ter reajuste do piso salarial. O valor definido no plano federal precisa ser acompanhado por estados e municípios. Segundo informações dos jornais Folha de S.Paulo e O Globo, houve divergência dentro da equipe de Bolsonaro, com tentativa de conceder uma porcentagem inferior.

O valor de 33,2% é previsto a partir de critérios da Lei do Piso do Magistério que, atualmente, associa o reajuste à variação do Valor Anual Mínimo por Aluno (VAAF-MIN) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) em anos anteriores.

Para os professores de Fortaleza, o prefeito José Sarto (PDT) informou que, de acordo com a determinação da lei federal, o índice será aplicado. Já havia sido aprovado aumento de 11% para a categoria. Para chegar ao reajuste definido no novo piso, será concedido aumento extra de 22,24% à categoria.

com informações do repórter Vitor Magalhães

