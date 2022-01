Após sucesso reagindo a entrevista de Moro, Ciro quer repetir "modelo Casimiro" com outros adversários

A ideia da campanha de Ciro é aproveitar a repercussão de entrevistas de outros presidenciáveis em podcasts, como foi no caso do ex-juiz da Lava Jato ao "Flow", para promover as propostas do pedetista

O pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) avalia aderir ao estilo de vídeo "react" em sua estratégia nas redes sociais. A informação é da coluna Igor Gadelha, do Metrópoles, que afirma que Ciro considera o formato após sucesso de vídeo em que reage a uma entrevista do seu adversário Sérgio Moro (Podemos)

A ideia da campanha de Ciro é aproveitar a repercussão de entrevistas de outros presidenciáveis em podcasts, como foi no caso do ex-juiz da Lava Jato ao “Flow”, para promover as propostas do pedetista.

Tudo começou quando o presidenciável pelo PDT decidiu fazer um vídeo comentando pontos da entrevista de Moro ao “Flow”. Dias antes, o ex-juiz havia recusado seu convite para um debate entre os dois.

Ciro, então, fez o vídeo no estilo “react”. A modalidade tem se popularizado com personalidades como Casimiro Miguel, streamer de esporte. O formato consiste basicamente em reagir e/ou comentar entrevistas ou apresentações de outra pessoa.

A avaliação dos coordenadores da pré-campanha de Ciro foi de que o “react” feito com a entrevista de Moro teve boa repercussão nas redes sociais e, por isso, deve ser repetido com outros presidenciáveis.

No “react” que foi ao ar no canal de Ciro no YouTube, e também ganhou outras redes sociais, o pedetista pegou um trecho em que o ex-juiz falava sobre a privatização da Petrobras e criou um cenário para expor sua opinião sobre o tema, em oposição a Moro. Ele encerrou sua análise com ataques ao o ex-ministro, a quem chamou de "charlatão".

