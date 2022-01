Moro critica chapa Lula-Alckmin: "Sempre as mesmas coisas"

No discurso, o ex-juiz fez ataques indiretos ao PSDB, apesar de já ter conversado com o governador de Sâo Paulo João Doria, pré-candidato tucano à Presidência, sobre a terceira via

O pré-candidato do Podemos à Presidência da República, Sérgio Moro, fez novas críticas à aproximação entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido). As falas foram realizas durante sua participação, nesta quarta-feira, 26, no evento de filiação do deputado estadual Arthur do Val e de outros nomes do MBL ao Podemos.

No discurso, o ex-juiz fez ataques indiretos ao PSDB, apesar de já ter conversado com o governador de São Paulo João Doria, pré-candidato tucano à Presidência, sobre a terceira via. "Não é possível que a cada quatro anos nós tenhamos sempre as mesmas coisas. Quando a gente vai ver no fundo, como hoje tem esse movimento do ex-governador Alckmin em direção do PT, será que é tão diferente assim? Então a gente precisa ter realmente uma cara nova", disse Moro.

O ex-ministro defendeu ser preciso "acabar com essa história de a cada quatro anos pensar entre PSDB e PT". Ao avaliar o processo de formação de uma candidatura de terceira via, o ex-juiz da Lava Jato avaliou que essa negociação não deve ser feita "entre partidos políticos".

"União da terceira via não é entre partidos políticos. É entre movimentos, partidos, pessoas. É o que tá acontecendo hoje (filiação de integrantes do MBL)", finalizou o pré-candidato ao Planalto.

No mesmo dia, antes do evento de filiação, Moro se reuniu com o Vem Pra Rua, outro grupo que atuou fortemente na internet a favor do impeachment da ex-presidente Dilma e em defesa da Lava Jato. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Moro diz que se comprometeu com o movimento em aprovar o fim da reeleição, o fim do foro privilegiado, a prisão após segunda instância, entre outras medidas.

