Bolsonaro defende que Putin é conservador para justificar viagem à Rússia

O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi questionado por um apoiador, nesta quinta-feira, 27, sobre sua ida à Rússia. Na ocasião, durante conversa na saída do Palácio da Alvorada, o homem perguntou se o presidente da Rússia, Vladimir Putin, seria "conservador" e "gente da gente". "Ele é conservador, sim", respondeu Bolsonaro.

Não satisfeito, o homem questionou como seria possível conciliar o conservadorismo com o "comunismo". Bolsonaro, desconversando, confirmou que a viagem está prevista para o fim de fevereiro e afirmou que buscará na sua viagem à Rússia "melhores entendimentos" e "melhores relações comerciais".

"Vou estar o mês que vem lá. Melhores entendimentos, melhores relações comerciais", disse.



A viagem para Rússia e Hungria, que também está no mesmo roteiro, faz parte de uma tentativa do chefe do Executivo de reforçar sua imagem de líder conservador junto a seus apoiadores.

Na ocasião, no entanto, Bolsonaro não abordou a situação geopolítica que a Rússia atravessa. Uma grave crise no Leste Europeu que opõe a Rússia de Vladimir Putin à Ucrânia e ao Ocidente, representado pela Otan.

Tudo começou após o governo russo enviar dezenas de milhares de militares à fronteira com a Ucrânia. A iminência de uma invasão levou os Estados Unidos a anunciarem a possibilidade de um rompimento completo. Para tentar deter a Rússia, nesta quarta-feira, 27, o Departamento de Estado americano informou que a invasão pode acontecer na segunda metade de fevereiro, o que possivelmente coincidiria com a viagem de Bolsonaro.

