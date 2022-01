Girão oferece a cearenses escolha de destino de emendas criadas por ele

No total, foram escolhidos 20 municípios do Ceará, o critério de escolha foi estabelecido a partir dos que tivessem menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) estabeleceu um processo de “Emenda participativa”, onde os próprios moradores de 20 municípios poderão escolher para qual área a verba será destinada. Serão usados os votos dos cearenses com objetivo de melhor direcionar os recursos públicos que devem retornar a população por meio das emendas parlamentares.

Listando os 20 municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Ceará - de acordo com o Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento (PNUD) de 2010 - o senador concedeu por meio de seu site, a possibilidade de os próprios cidadãos escolherem o segmento para onde deve ir o recurso.

“Desde o início do nosso mandato, é prioridade gerir bem o dinheiro público para que os cidadãos possam ter uma vida justa e honesta. Por isso, se não eles, quem poderia melhor dizer para onde devem ser destinadas essas quantias? São localidades com grande vulnerabilidade social e por isso precisamos que a voz deles seja ouvida e atendida”, fala Girão.

Para colaborar, o cidadão cearense deve acessar o site (www.eduardogirao.com.br), assinalar um dos 20 municípios, preencher as informações solicitadas (nome, telefone, endereço e CEP), selecionar a área escolhida e enviar o voto.

O senador estabeleceu convênio com o Ministério Público Estadual e Federal, viabilizando uma cópia de cada emenda remetida aos órgãos, com o intuito de fortalecer o controle e a fiscalização nos gastos do dinheiro público.



