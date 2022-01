Procuradores da Lava Jato queriam operação contra Ciro, diz revista

Trechos inéditos de diálogos entre procuradores da Lava Jato publicados nesta terça-feira, 25, pela revista Carta Capital revelam que o pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) foi alvo de conversas entre integrantes da Lava Jato que tentavam procurar indícios contra o ex-governador.

Segundo a publicação, procuradores da força-tarefa miravam o pedetista e seu irmão, o senador Cid Gomes (PDT-CE). Além dos irmãos Ferreira Gomes, o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (sem partido-RJ) e o jornalista Márcio Chaer, crítico da operação, também foram alvos de conversas dos integrantes da força-tarefa, chamados, respectivamente, de "fdp" e "pilantra".

Os diálogos fazem parte do caso que ficou conhecido como Vaza Jato, vazamento de diálogos entre procuradores e o então juiz Sérgio Moro tratando sobre assuntos da operação. De acordo com a reportagem, em 13 de janeiro de 2019, no grupo chamado "Filhos do Januário 4", a procuradora Laura Tessler enviou uma mensagem perguntando se havia algo que pudesse ser usado contra Ciro no que fora coletado pelas investigações.

"Tava louquinha pra fazer uma visita pra ele", escreveu ela, se referindo a uma possível operação contra o pedetista. Felipe D'Élia Camargo responde que Léo Pinheiro, da empreiteira OAS, havia feito acusações contra Ciro, mas voltou atrás ao ser ouvido. A também procuradora Jerusa Viecili participou da conversa e disse que havia algo no acordo da Galvão Engenharia, e Laura comemora.

Veja abaixo a conversa publicada pela Carta Capital.

Laura Tessler: Pessoal, na linha do "arrastão cível", alguém lembra de colaborações que envolvam Ciro e Cid Gomes? Lembro do Ciro falando que nos esperaria a bala...

Felipe D'Élia Camargo: o Leo Pinheiro tem anexo sobre isso, mas falaram que na oitiva ele refugou e falou bem mal

Laura Tessler: Ai ai ai Laura Tessler: Tava louquinha para fazer uma visita pra ele (sem levar bala, óbvio, rs)

Jerusa Viecili: Acordo da Galvao tem Laura Tessler: Massa!!!!!

Procurado pela revista, Ciro disse que os diálogos são "mais uma prova de que a organização criminosa comandada por Moro e Dallagnol transformou a estrutura da Justiça em um covil de milicianos". O pré-candidato mencionou a operação da qual ele e o irmão foram alvo em dezembro do ano passado, para investigar um suposto esquema de fraude e pagamento de propina durante obras do estádio Castelão, em Fortaleza, entre 2010 e 2013.

"O tempo está servindo para desmascarar este método nefasto, mas seus efeitos, infelizmente, ainda vão perdurar. A operação abusiva que sofri recentemente é um reflexo tardio deste lavajatismo que ainda sobrevive", completou.

