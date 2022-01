Mãe de Bolsonaro é sepultada em Eldorado; presidente acompanha cortejo emocionado

Olinda Bonturi Bolsonaro, mãe do presidente da República Jair Bolsonaro (PL), foi sepultada na tarde desta sexta-feira, 21, no Cemitério Central de Eldorado, no interior de São Paulo. Ela estava internada desde segunda-feira, 17, no Hospital São João, em Registro, e morreu nesta madrugada, aos 94 anos.

A abertura do velório aconteceu por volta das 10h15, no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora da Guia de Eldorado. Os cinco irmãos de Bolsonaro - Vânia, Solange, Denise, Renato e Ângelo - estiveram presentes.

O presidente chegou na cidade de helicóptero às 15h15, acompanhado da esposa, Michelle Bolsonaro, e de dois filhos, Flávio e Renan. Bolsonaro estava em compromisso oficial no Suriname, de onde partiria para a Guiana. Ao saber da morte da mãe, ele cancelou seus compromissos e retornou ao Brasil.

Por volta das 16h30, o velório foi encerrado e teve início o cortejo, a pé, que acompanhou o corpo até o Cemitério Central do município, onde o pai do presidente, Percy Geraldo Bolsonaro, também está enterrado.

Bolsonaro se emocionou durante todo o trajeto até o cemitério onde Olinda foi sepultada, às 17 horas.

O anúncio da morte da mãe foi feito pelo presidente em suas redes sociais. "Com pesar o passamento da minha querida mãe. Que Deus a acolha em sua infinita bondade", escreveu ele no Twitter.

