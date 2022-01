Campanha de Ciro com tema "Rebelde" ganha memes nas redes sociais

No Twitter, o pedetista aparece em montagens com referência a novela mexicana RBD e ao filme Star Wars

No dia em que o PDT oficializa, durante evento em Brasília, a pré-candidatura do ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes ao Palácio do Planalto, um slogan da campanha "Ciro – a rebeldia da esperança" tem movimentado as redes sociais, nesta sexta-feira, 21. Na tentativa de reposicionar sua imagem, o pedetista apareceu em diversas publicações, entre elas uma em que montagem como integrante de um dos membros da novela mexicana RBD.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma das publicações divulgada por uma página apoiadora do pré-candidato faz menção ao movimento rebelde registrado na saga do filme Star Wars. No conteúdo, Ciro aparece ao lado de Marina Silva, nome com o qual o PDT negocia uma aliança para uma posição de vice na chapa pedetista. Ao lado do ex-ministro também está Cabo Daciolo, que se filiou ao partido recentemente.

Segundo reportagem do jornalista Vítor Magalhães, caso a candidatura seja oficializada, o evento servirá ainda como resposta às especulações de que a legenda poderia desistir de lançar um nome próprio na disputa presidencial deste ano. Sob pressão de parlamentares do partido, o ex-ministro também busca se aproximar do público mais jovem.

Tags