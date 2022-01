Camilo e outros políticos prestam solidariedade pela morte da mãe de Bolsonaro

Na oposição, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), está entre os nomes que se manifestaram nas redes sociais nas redes sociais

Políticos e ministros repercutiram a morte de Olinda Bonturi Bolsonaro, 94, mãe do presidente Jair Bolsonaro (PL). A informação sobre a morte, divulgada na madrugada desta sexta-feira, foi dada pelo próprio presidente nas redes sociais.

Nesta manhã, políticos próximos ao presidente e parte de seus ministros manifestaram suas condolências pelo falecimento de Olinda. Mesmo políticos que fazem oposição ao governo federal, dentre eles o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), prestaram solidariedade a Bolsonaro em publicações nos seus respectivos perfis de redes sociais.

“Vó, olhe por nós aí junto de Deus! Muito obrigado por tudo!”, agradeceu o senador Flávio Bolsonaro, um dos filhos do presidente. “Minha solidariedade ao Presidente, familiares e amigos, que nosso Senhor possa confortar o coração de todos. Agora Dona Olinda está no céu ao lado do Pai”, escreveu a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) citando uma passagem bíblica sobre “vida eterna”.

O ministro Marcelo Queiroga (Saúde) registrou o momento e disse que a mãe do presidente é um “exemplo a ser seguido por sua força e coragem”.

Além de Queiroga, os ministros Anderson Torres (Justiça), Ciro Nogueira (Casa Civil), Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), Fábio Faria (Comunicações), Onyx Lorenzoni (Trabalho) dentre outros, prestaram solidariedade publicamente ao presidente e seus familiares neste momento.

Além destes, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), a senadora Elizane Gama (Cidadania-MA), membro da CPI da Covid no Senado, estão entre os que se manifestaram após a morte da mãe do presidente. “Minha solidariedade ao presidente pela perda de sua mãe. Que Deus conforte a família e os amigos”, escreveu Santana.



