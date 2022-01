SP: Justiça proíbe crianças em ensaios e desfiles de escolas de samba

A Vara da Infância e da Juventude de Santana, bairro da zona norte de São Paulo, proibiu que crianças até 11 anos assistam ao desfile e aos ensaios das escolas de samba no Anhembi. Para as crianças até 5 anos, a interdição é total. Para quem tem entre 6 e 11 anos, a juíza Maria de Fátima Pereira da Costa explica que a proibição ocorre devido à falta da vacinação completa, com duas doses, contra a covid-19. A imunização para essa faixa etária começou nesta semana.

Ao justificar a decisão, a magistrada destaca o avanço “galopante” da variante Ômicron do novo coronavírus e diz que somente jovens a partir de 12 anos foram imunizados de forma completa. Maria de Fátima cita reunião entre autoridades municipais de saúde e a Liga das Escolas de Samba, que considerou de "alto risco" a participação de crianças sem o passaporte vacinal completo.

Os jovens de 12 a 17 anos podem assistir aos desfiles e ensaios se forem autorizados pela família. Os adolescentes devem permanecer, segundo a portaria, com máscara de proteção todo o tempo em que estiverem no sambódromo. A juíza também exige que a participação de adolescentes em carros alegóricos deve ser solicitada expressamente no alvará encaminhado à prefeitura.

Vacinação

Começou na última segunda-feira (17), na capital paulista, a vacinação contra a covid-19 de crianças de 5 a 11 anos de idade, com comorbidades ou deficiências físicas permanentes. Também serão imunizadas nesta fase as crianças indígenas que vivem em aldeias.

