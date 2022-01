Lideranças da Igreja Universal avaliam que Bolsonaro se preocupa mais com filhos do que com o povo, diz portal

Lideranças da Igreja Universal, capitaneada por Edir Macedo, estariam insatisfeitas com o comportamento do presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo o jornalista Guilherme Amado, colunista do Metrópoles, um integrante da cúpula da igreja teria dito que há uma avaliação de que Bolsonaro está “mais preocupado com os filhos do que com o povo" brasileiro.

Uma das entidades mais próximas do presidente desde que ele assumiu o governo em 2019, A Universal tem histórico de apoio a Bolsonaro. No entanto, na visão dos religiosos, a postura do presidente em relação à pandemia de Covid-19, que tem reflexos severos na economia e no agravamento de mazelas sociais, não seria tão efetiva quanto a dedicação de Bolsonaro ao tentar blindar os filhos que são alvos de investigações.



Os quatro filhos do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP); o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o filho mais novo Jair Renan Bolsonaro são alvos de investigações.

