Chamado de canalha por Lula, Moro rebate: "canalha é quem roubou o povo brasileiro"

O ex-juiz e pré-candidato à Presidência Sergio Moro (Podemos) usou seu perfil nas redes sociais para rebater críticas feitas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que chamou o adversário na disputa eleitoral de "canalha".

"Canalha é quem roubou o povo brasileiro durante anos e quem usou nosso dinheiro pra financiar ditaduras. E quadrilha é o nome do grupo que fez isso, colocado por você, Lula, na Petrobras. Você será derrotado. Só ofende pois não tem como explicar a corrupção no seu Governo", escreveu Moro no Twitter.

Canalha é quem roubou o povo brasileiro durante anos e quem usou nosso dinheiro pra financiar ditaduras. E quadrilha é o nome do grupo que fez isso, colocado por você, Lula, na Petrobras. Você será derrotado. Só ofende pois não tem como explicar a corrupção no seu Governo.

Em entrevista a sites de esquerda que o apoiam, o petista disse que foi vítima de uma farsa montada contra ele. "Tive sorte do povo brasileiro me ajudar a provar a farsa que foi montada contra mim. Consegui desmontar o canalha que foi o Moro no julgamento dos meus processos, o Dallagnol, a mentira, 'o fake news', o PowerPoint da quadrilha. Tudo isso eu consegui provar que quadrilha eram eles."

Moro foi responsável por condenações de Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Em março do ano passado, no entanto, o petista teve as sentenças anuladas pelo STF (Supremo Tribunal Federal), que considerou a 13ª Vara Federal de Curitiba incompetente para julgar o caso. Em outra votação, o ex-juiz, por sua vez, foi considerado suspeito nos processos contra o ex-presidente.

Na mesma entrevista, Lula comentou ainda as expectativas para a campanha presidencial de 2022 e falou sobre relação com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, cotado para compor chapa do petista. Lula afirmou que conta com o apoio do ex-tucano, seja como vice ou não.

"Espero que o Alckmin esteja junto, sendo vice ou não sendo vice. Parece que ele se definiu em fazer oposição não apenas ao Bolsonaro, mas ao 'dorismo' aqui em São Paulo. É importante lembrar que o PSDB do Doria não é o PSDB social-democrata do Mário Covas, do Fernando Henrique Cardoso e do José Serra criado no período da Constituinte, no tempo do Franco Montoro", declarou Lula, citando o governador de SP João Doria, pré-candidato à Presidência pelo PSDB.

