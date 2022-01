Bolsonaro diz que gastos com cartão corporativo incluem "até a alimentação das emas"

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a justificar os gastos do governo federal no cartão corporativo e afirmou que os montantes pagam “até a alimentação das emas”, dentre outras despesas. Os gastos do chefe do Executivo registraram o maior saldo desde 2014.

“Cartão corporativo paga a alimentação das emas, tá, pessoal? Pessoal fala: ‘Ah, gastou tanto’. Eu tenho 50 emas aí, galinheiro, pato, peixe, quatro cães. Uns 200 almoçam, jantam e tomam café aí, por dia”, detalhou o chefe do Executivo federal.

Como o jornal O Estado de S. Paulo revelou, os gastos do cartão corporativo dobraram nos quatro primeiros meses de 2020, na comparação com a média dos últimos cinco anos. A fatura no período foi de R$ 3,76 milhões. O valor gasto é lançado todo mês no Portal da Transparência do governo, mas não é detalhado.

Bolsonaro argumentou ainda que os gastos do governo federal passam pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e que, além do cartão corporativo que é utilizado com despesas do Palácio da Alvorada, ele tem dois cartões: um para o uso pessoal e outro para abastecer aeronaves quando sai em viagem.

“São 3 cartões corporativos. Um dos 3 paga os combustíveis da aeronave também. Aí vem R$ 1 milhão por mês. Pessoal acha que peguei para comprar leite condensado pra mim”, afirmou em referência aos R$ 15 milhões gatos com leite condensado para as Forças Armadas.

“Um dos cartões é privativo para gastos meus. Por que a imprensa não fala o que gastei no meu privativo? Porque não gastei nada. São R$ 24 mil por mês, mas dá pra comprar tubaína à vontade, leite condensado, comer um churrasquinho de gato, sacar dinheiro. Não faço para dar exemplo”, disse.

